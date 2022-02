I nat spilles Super Bowl: Det gør ondt, at vi fans belønner NFL's racistiske verden og syge syn på kvinder

Super Bowl afslutter den sportsligt bedste sæson i mine 18 år med NFL. Men den seneste tid har fået mig til at indse, at jeg burde huske sæsonen for en større historie. Det er nemlig langt tættere på sandheden, end det burde være, når en udstødt træner anklager NFL for at blive ledet som en plantage, skriver Søren Lissner i dette essay.