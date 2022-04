Poul-Erik Høyers krop gjorde ham til den, han er. Nu mister han kontrollen over den dag for dag

Poul-Erik Høyer vidste, at Parkinsons også kunne slå ned i ham. Faren døde med den i 2008. Men han håbede inderligt, at den ville springe ham over. Nu skal den tidligere badmintonspiller til at stoppe op – inden det er for sent.