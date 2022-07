Landsholdet skal vise danske piger, der har lyst til at spille fodbold, hvad de kan drømme om

Lars Søndergaard ser frem til at samle nationen om den største sportsbegivenhed for kvinder nogensinde. Han er overbevist om, at EM-slutrundens høje sportslige niveau vil overraske de fleste og kan frygte, at Danmark er lige ved at komme for sent til udviklingens eksprestog. En stærkere liga og et ekstra landshold kunne landstræneren godt ønske sig.