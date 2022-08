OL i München for 50 år siden skulle være de muntre lege, men endte som blodig alvor

De olympiske lege i München 1972 skulle vise et moderne Vesttyskland frem for hele verden. Det blev på mange måder et skelsættende stævne med ikoniske medaljeslugere som den amerikanske svømmer Mark Spitz og Sovjet-gymnasten Olga Korbut. Eftertiden vil dog for altid huske det blodige terrorangreb, som ramte det israelske hold.