I en bankboks i Schweiz har symbolet på den mest kontroversielle finale i de olympiske leges historie ligget urørt i 50 år

Ingen af de ovennævnte spørgsmål kan selv i dag så mange år efter kampen 9. september 1972 i Rudi-Sedlmayer-Halle besvares entydigt, og det ligger kun helt fast, at Sovjetunionen vandt opgøret 51-50, mens amerikanerne, der mente, at de havde vundet, blev væk fra sejrsceremonien og i årene derefter har nægtet at modtage sølvmedaljerne.