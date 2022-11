For fire måneder siden døde hans onkel i Qatar. Men nu er det Rameshs tur til at rejse ud. Han har ikke noget valg

På en fodboldbane i Nepal leger Ramesh Gupta, at han er en af sine helte. Messi, Ronaldo, Mbappé. Men snart melder alvoren sig. Den unge mand skal ud at være migrantarbejder, selv om hans onkel for nylig døde af hjertestop i VM-værtslandets, Qatars, ekstreme hede. Han er nødt til at drage væk.