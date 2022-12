Fifa's vicepræsident gemte pokalen for nazisterne i en skotøjsæske under sin seng

Men spillet blev der i hovedstaden, Montevideo, og da Uruguay 30. juli efter finalesejren på 4-2 over rivalerne fra Argentina skulle fejres på Estadio Centenario, fik holdets anfører, José Nasazzi, som den første i historien overrakt en siden berømt pokal. Udsigterne til, at trofæet med årene skulle opnå ikonisk status, tænkte Jules Rimet formentlig ikke over, da han pakkede den ned i sin kuffert, som han havde med om bord på ’SS Conte Verde’, der i løbet af 14 dage bragte ham fra Europa til Sydamerika.