Hans mest svulstige konstatering om sin egen formåen er alt andet end svulstig

Når Jonas Vingegaard spontant udbryder, at »han følte sig virkelig stærkt kørende«, som han gjorde det umiddelbart efter at være kommet i mål som vinder af den afsluttende etape i Critérium du Dauphiné til skisportsstedet Plateau de Solaison for et par uger siden, er det nok den mest svulstige konstatering om egen formåen, den 25-årige spinkle jyde med den beskedne, sympatiske fremtoning kan svinge sig op til.