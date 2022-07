Det blev så stor en fest, at selv de allerstørste internationale cykelstjerner måbede af forbløffelse

Jonas Vingegaard havde et langt større pres på sig i år end sidste år, men han beviste, at han sagtens kunne tackle det. Han kører på verdens bedste cykelhold, og det virker til at give ham en voldsom ro. Danskeren kan som udgangspunkt vinde Tour de France de næste ti år, skriver Brian Vandborg i denne klumme.