Mystiske tråde til Rusland og Afrika ryster dansk arbejderklub

Dansk fodbold har set flere tvivlsomme pengemænd med ugennemskuelige motiver opkøbe klubber. En russisk oligarksøn overtog i 2018 Fremad Amager via et selskab i Monaco og efterlod tre år senere klubben i kaos. Politiken har undersøgt forløbet og kan nu fortælle, hvordan den danske klub blev en brik i et speget spil om udnyttelse af unge afrikanske spillere, der kunne forgylde ejeren. Samtidig oplevede klubbens fans, at de ikke kunne genkende deres hjerteklub.