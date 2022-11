Alle alarmklokker ringede, da fodboldens magtfulde mænd valgte det mindst egnede land som VM-vært

Selv om den officielle vurdering klasserede ekstremt varme Qatar som den ringeste kandidat til at huse et VM, vandt det rige land for 12 år siden værtskabet for årets fodboldslutrunde, der begynder i dag. Allerede før valget rungede historier om urent trav – blandt andet en forbudt byttehandel med stemmer og blamager på skjult kamera.