Lækket kontrakt fra Qatars statsejede tv-station afslørede et usædvanligt og værdifuldt tilbud. Men det mest bemærkelsesværdige stod i en tillægsklausul

En razzia på et luksushotel i 2015 åbenbarede voldsom korruption i verdensfodbolden. Noget af efterforskningen peger på bestikkelse i forbindelse med tildelingen af VM 2022, og der bliver ved med at dukke kritiske historier op om Qatars vej til værtskabet. Da fodboldens magtfulde mænd frygtede et tab ved at placere VM i landet, trådte Al Jazeera til med en gylden kontrakt.