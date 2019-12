Ulrik Wilbek: »Der kommer aldrig igen et hold som dette. Det kan I lige så godt glemme. Det gør der bare ikke. Det var sindssygt«

At holdet ikke var en døgnflue, skulle spillerne bevise ved historiens første EM-slutrunde, der året efter løb over halbrædderne i Tyskland, og turneringen blev en skelsættende begivenhed i dansk håndbolds historie, da et landshold iklædt den rød-hvide dragt for første gang nogensinde vandt guld ved et internationalt mesterskab. To gange – i 1962 og 1993 – havde kvinderne vundet VM-sølv, og den samme bedrift stod herrerne for i 1967.

