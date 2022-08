Verdens 20.-rigeste person har købt et sportshold – for at blive endnu rigere

Med en købspris på 34 milliarder kroner var det de færreste beskåret at have råd til at købe NFL-klubben Denver Broncos. For 77-årige Rob Walton var det et greb i lommen – og et middel til at øge den 20.-største formue i verden.