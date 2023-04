En bestemt episode vakte stor forargelse: NFL's store fest får kritik for at være tragedieporno

Draften til National Football League (NFL) er et højdepunkt for mange spillere, for de fleste af dem har i flere år drømt om at høre deres navn råbt op af ligaens kommissær, Roger Goodell, foran millioner af tv-seere.

Men da spillerne i 2020 var i færd med at fejre, at de var kommet ind i de professionelles rækker, fokuserede tv-transmissionen på deres personlige tragedier.