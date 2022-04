Dansk skiløber var kritisk i Politiken. Kort efter fik han to års karantæne

Dansk idræt er ramt af en så principiel sag, at den rejser spørgsmål ved atleters ret til at ytre sig kritisk. Efter en proces i strid med vigtige principper for retssikkerhed blev en ung skiløber udelukket fra Danmarks elitearbejde i godt to år. Det skete, lige efter at han havde medvirket i en artikel i Politiken. Organisationen bag straffen afviser, at sagen handler om ytringsfrihed.