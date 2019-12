Vladimir Sokolov tramper langt om længe ind i på Villa della Pasta og lægger hidsigt sin mobiltelefon fra sig på den hvide dug. Han er en tætbygget mand med et vejrbidt, gråskægget ansigt og venstre hånd i gips.

Nej tak, han skal ikke have noget, vrisser Sokolov og ligner en, der bare gerne vil have det her overstået. Hvad er det, jeg gerne vil vide?

»Jeg vil gerne vide noget om is«, svarer jeg.

Sokolov er polarforsker og netop vendt tilbage fra en ekspedition med forskningsskibet ’Akademik Fedorov’, helt op til den 88. breddegrad. Han må vel være den rigtige til at opdatere mig om issituationen i Arktis.

Serie Ruslands dybfrosne skatkammer Den smeltende havis giver Rusland håb om at få fingre i de kolossale mængder af gas og olie, der gemmer sig i Arktis. For at sikre værdierne og vise tænder over for USA og Nato opruster russerne samtidig i det højeste nord. Vi besøger Kola-halvøen og Nordnorge og undersøger i en serie artikler at finde ud af, hvordan satsningen påvirker regionen. Make Murmansk great again: Siden Sovjetunionens fald er titusindvis af mennesker flygtet fra Murmansk, verdens største by nord for polarcirklen. Nu skal jagten på olie og gas i Arktis få byen på benene igen. Plus skibsfarten nord om Rusland. Truslen mod de oprindelige folk: Ruslands arktiske områder huser en række oprindelige folk, som i stigende grad må vige pladsen for minedrift, boretårne og nye havneanlæg. I Lovozero dybt inde på Kola-halvøen kæmper 700 samere for at vende udviklingen. Den døende by:Nogle steder på Kola-halvøen går udviklingen ned ad bakke. I den lille by Nikel lukker byens altdominerende nikkelsmelteri. Og selv om den beskidte luft gør folk syge, ønsker de bare, at alt bliver ved med at være, som det altid har været. Norge retter kikkerten mod Kola-halvøen: Russernes oprustning i Arktis giver nervøse trækninger i Norge, hvis forsvar har opmærksomheden stift rettet mod naboens militære oprustning. Vi besøger en norsk grænsepatrulje og forsvarets operative chef dybt inde i et fjeld. Vis mere

Vladimir Sokolovs åbenlyse irritation skyldes muligvis, at han havde problemer med at finde restauranten. Han ringede flere gange for at få instrukser. I årevis har han navigeret rundt mellem isbjerge i det Arktiske Hav. Nu var han faret vild i det indre Moskva.

Jeg kaster et blik på hans mobil. En ældre model. Måske har man som leder af afdelingen for ekspeditioner på de høje breddegrader ved Russia’s Arctic and Antarctic Research Institute ikke brug for Google Maps.

Men altså: isen. Den smelter, det ved alle og enhver.

Men hvor meget? Hvor hurtigt? Har præsident Putins enorme forventninger til de arktiske områder hold i virkeligheden?

Betyder de stigende temperaturer, at Rusland kan få fingre i de kolossale mængder af olie og gas i den iskolde undergrund, som landet bygger sin fremtid på? Er Arktis virkelig det skatkammer, Putin regner med? En gigantisk pengemaskine?

Vladimir Sokolov sukker. Jo, det stemmer, at den globale opvarmning de seneste 15 år har betydet, at havisen har mistet næsten to tredjedele af sin tykkelse. At det areal, isen dækker om sommeren, er blevet 40 procent mindre. Og at temperaturen i Arktis stiger mindst to gange mere end andre steder på kloden.

Han ridser situationen op:

Der er ikke lige så meget is som tidligere til at reflektere solens stråler, som derfor i højere grad varmer havet op, hvilket er med til at varme atmosfæren op. Det varmere klima fremkalder flere cykloner, som er med til at ødelægge endnu mere is. Desuden er jagten på naturressourcer og den øgede skibstrafik i Arktis med til at smadre isen.

Og når temperaturen stiger i polarhavene, bliver der også mindre koldt vand i havstrømmene på resten af kloden.

»Det vil formentlig ændre hele cirkulationssystemet mellem havene«, messer Sokolov med blikket rettet mod et punkt skråt bag mig. »Man må sige, at forholdene ændrer sig temmelig dramatisk«.

Udviklingen er kort sagt ildevarslende for planeten Jorden. Men muligvis lovende for Vladimir Putin og den russiske økonomi.

Man laver ikke fis med Olga Butj

Jeg flyver fra Moskva til Murmansk, som man godt kan kalde en hovedstad for russernes arktiske satsning. Det er en halvstor by på Kola-halvøen i det nordvestlige hjørne af Rusland.

Har folk i Murmansk lige så store forventninger til Arktis som præsidenten?

Her er mørkt, så meget er sikkert. Og det skyldes ikke bare, at vi befinder os et pænt stykke nord for polarcirklen, hvor dagslyset om vinteren groft sagt begrænser sig til et blegt skær på himlen et par timer midt på dagen.

Det har også noget at gøre med de beskidte og forsømte bygninger, der præger bykernen. At enkelte af kolosserne har fået en gang skriggrøn maling, understreger på en eller anden måde blot tristheden.

Massive boligblokke af beton står på bakkerne omkring byen og glaner ud over Kola-fjordens asfaltgrå vand, hvor skibe ligger og venter på at komme til kaj og blive lastet med kul fra Sibirien, som endeløse godstog fragter gennem byen og ned til havnen. Takket være Golfstrømmen er den isfri året rundt. Ovre på den modsatte side af fjorden er et nyt anlæg til udskibning af kul og LNG – flydende naturgas – ved at skyde op.

På den centrale plads i Murmansk rejser Hotel Asimut sig højt og skinnende midt i dysterheden. I et mødelokale på tiende sal møder jeg ingeniøren Olga Butj, som på forhånd har bredt et stort kort over olie- og gasforekomsterne i Ruslands arktiske område ud på bordet.

»Rusland er DET arktiske land«, siger hun på en måde, der får det til at lyde som en trussel. Ingen skal blande sig i, hvad Rusland har gang i.

Den robuste og kortklippede Olga Butj er generaldirektør i ’Murmanshelf’, en sammenslutning af virksomheder og institutioner, der er involveret i den kommercielle udvikling af Arktis.

Hendes opgave er at koordinere indsatsen og få nogle skattekroner til at lande i Murmansk-regionen, hvis energi- og transportministerium var med til at stifte Murmanshelf. Olga Butj er med andre ord en del af systemet og har en vare at sælge. Så det gælder om at spidse ørerne, når der er noget, hun tydeligvis ikke har lyst til at snakke om.

Som for eksempel de økonomiske sanktioner, Vesten indførte efter Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2016 og det russiskstøttede oprør i det østlige Ukraine. Sanktionerne tvang blandt andet store vestlige energiselskaber til at trække sig ud af samarbejdet med russerne i Arktis.

Foto: Nima Taheri Olga Butj er chef for Murmanshelf, der koordinerer dele af den kommercielle fremrykning i Arktis. Hun er sikker på, at det nok skal lykkes at få fat i de enorme mængder af olie og især naturgas, der befinder sig under isen i det arktiske område.

»Ja, det er rigtigt, at nogle vestlige selskaber måtte trække sig på grund af sanktionerne«, bekræfter Olga Butj med stenansigt.

»Men de er tilbage nu«, hævder hun og remser en række vestlige lande op.

I øvrigt har Rusland nu selv udviklet »alt, hvad vi har brug for«, når det gælder om at udvinde gas og olie under de ekstremt vanskelige forhold i Arktis, fortsætter hun.

»For eksempel tilbød Norge os at købe en moderne boreplatform, men vi sagde nej tak, fordi vi allerede har udviklet teknologien sammen med Kina«.

Jo, naturligvis er det en udfordring at udvinde gas og olie i Arktis, erkender Olga Butj. Især fra havbunden, offshore. De fleste olie- og gasfelter befinder sig i meget øde områder uden infrastruktur langs den 21.140 kilometer lange kystlinje, der strækker sig over ti tidszoner fra Murmansk i vest til Kamtjatka i øst. Mange af felterne findes på den store Jamal-halvø, der stikker ud i Karahavet, hvor man har været nødt til at bygge både havn og lufthavn i isørkenen.

Men når det gælder udvindingen af den olie og gas, der befinder sig i havbunden, så er man dårligt nok kommet i gang.

Den lave verdenspris på olie og naturgas er en af årsagerne. Det er især meget dyrt at udvinde gas offshore, og det kan simpelthen ikke betale sig lige nu. Men det ændrer sig, er Olga Butj ikke så overraskende overbevist om.

»Der er ikke noget at diskutere. Vi vil gøre det«, siger hun.

»Med mindre – men det er bare en fantasi ...«, fortsætter hun tøvende og viser for første og eneste gang under vores samtale en sprække i sin kontrollerede facade.

»Med mindre vi slet ikke går offshore, fordi nogen opfinder en meget billig energi, der ikke forurener«.

En invasion af isbjørne

For selvfølgelig er der også visse miljøproblemer forbundet med de mange aktiviteter i Arktis, siger Olga Butj uopfordret.

»Den arktiske natur er meget skrøbelig, og Rusland har ikke så stor erfaring med miljøbeskyttelse i Arktis. Havdyr og fugle bør ikke lide under produktionen, heller ikke de oprindelige folk. Det er et komplekst problem«.

Men man arbejder på at løse det, garanterer Olga Butj, inden vi skilles.

Fotografen, tolken og jeg bevæger os halvt glidende på grumsede sneknolde og isglatte fortove hen til et af byens mere ydmyge kvarterer for at teste generaldirektørens udsagn. Vi når frem til nogle små, fodkolde lokaler i bunden af en afskallet bygning, hvor Verdensnaturfondens (WWF) afdeling i Murmansk holder til. Her møder jeg Vadim Krasnopolskij, som er ekspert i de skader, udvindingen af olie og gas påfører miljøet.

Alting er ikke den rene elendighed, indleder Krasnopolskij, mens han serverer te i et mødelokale med et rensdyr, der skuer ud over tundraen, malet over en hel væg.

»For eksempel er den russiske regering gået med til at stoppe alle nye olieboringer i Arktis. Den er gået med til det, fordi prisen på olie og gas er så langt nede, at det ikke kan betale sig økonomisk at udvinde det for tiden«.

Det er nok kun er en stakket frist. Så snart det atter kan betale sig, vil man utvivlsomt tage fat igen. Men konsekvenserne af olieproduktion er »ubærlige« for miljøet, fastslår Vadim Krasnopolskij.

Foto: Nima Taheri Andrej Solotkov arbejdede i 35 år på atomisbrydere og forsyningsskibe. Han var medlem af Folkets Deputeretkammer i Sovjetunionens sidste dag og blev miljøaktivist, da det gik op for ham, hvor meget styret i Moskva løj om bortskaffelsen af atomaffald.

Andrej Solotkov arbejdede i 35 år på atomisbrydere og forsyningsskibe. Han var medlem af Folkets Deputeretkammer i Sovjetunionens sidste dag og blev miljøaktivist, da det gik op for ham, hvor meget styret i Moskva løj om bortskaffelsen af atomaffald. Foto: Nima Taheri

»Oliespild er den største trussel mod den arktiske natur. Ikke bare fra platforme, men i høj grad også fra skibstrafikken. Desuden udleder skibene CO 2 , og larmen fra skibene generer dyrene. Den forstyrrer hvalernes navigationsevne, og hvalrosser bliver stressede«.

Skulle der ske en ulykke, hvor større mængder olie lækker ud i havet, kan følgerne blive katastrofale, fordi det er vanskeligt at udføre redningsaktioner i de øde egne, hvor der kan være minus 60 grader og mørkt store dele af året.

»Ulykker sker sjældent i solskinsvejr«, som Krasnopolskij siger.

Klimaforandringerne og den smeltende is er i sig selv et problem for dyrene i Arktis. Ikke mindst for isbjørnene. De har brug for isen både til at rejse på, og når de skal hvile sig, fortæller Vadim Krasnopolskij.

»Og når de jager, er de på isen og venter på især sæler, der kommer op for at få ilt. Isbjørne har kun brug for landjord, når de skal yngle«.

Men nu søger isbjørne oftere og oftere ind på land for at lede efter noget spiseligt i beboede områder. For et par uger siden dukkede over 50 sultne isbjørne op i den lille by Ryrkajpij i Tjukotka-regionen langt mod øst. Offentlige arrangementer måtte aflyses, og der blev posteret vagter uden for skolerne.

Nogle eksperter mener ifølge BBC, at Ryrkajpij efterhånden invaderes så ofte af isbjørne, at byen permanent burde evakueres.

For andre dyr er det gyldne tider

På den italienske restaurant i Moskva vekslede jeg også et par ord med polarforsker Vladimir Sokolov om isbjørnene. På sin seneste ekspedition så han en hel isbjørnefamilie, som så ud til at have det fint nok, sagde han.

Jeg spurgte – mest for at bløde stemningen lidt op – om hans gipsindbundne venstre hånd hang sammen med, at han kom lidt for tæt på med et medlem af denne familie?

»Så ville jeg ikke sidde her i dag«, svarede Sokolov dystert, inden han bekræftede, at den globale opvarmning er en trussel mod isbjørnene.

»Men for andre arter er det faktisk omvendt. I de områder, hvor der ikke er mere is, og klimaet bliver varmere, kan vi se levende væsener, som kommer fra andre områder. Fra Atlanterhavet i vest og fra Stillehavet i øst. Og det ændrer hele økosystemet«.

Hvaler, delfiner og visse fiskearter kan tilpasse sig og har nye muligheder. De finder ny føde i de områder, hvor der ikke er mere is. For eksempel er hvaler fra Grønland for første gang blevet observeret i Laptevhavet i sommer, oplyste Sokolov.

I øvrigt mener polarforskeren absolut, at de kommercielle forventninger til Arktis er realistiske.

»Skibene på den nordlige sørute kan sejle gennem is, og transporten med naturressourcer vil vokse mere og mere. Nye byer vil skyde op langs kysten og vil forsyne skibsfarten med alt det nødvendige«, spåede han.

Ja, den nordlige sørute er en væsentlig del af den russiske fremtidsmusik. Man arbejder hårdt på at få den op at køre, så den kan blive et alternativ til Suezkanalen.

Lige nu tester man den nyeste atomisbryder ’Arktika’ – verdens største – som bare er den første af en række nye superisbrydere, der sammen med de fem nuværende skal hjælpe handelsskibe med at pløje sig igennem polarhavene. Ruten er stadig kun isfri to måneder om året. Men der mangler også satellitter, havne, veje og alt muligt andet, der kan servicere skibstrafikken langs kysten.

Indtil videre er det mest kulskibe og til dels LNG-tankskibe, der benytter den nordlige sørute, fortæller Olga Kusnetsova, viceguvernør i Murmansk-regionen.

»Præsidenten har sagt, at vi skal øge trafikken til 80 millioner tons i 2025. I dag transporteres der omkring 25 millioner tons om året mellem Asien og Europa, så der er et stykke vej til 80 millioner«, siger viceguvernøren.

Kan I nå det mål?

»Nej, ha ha ...«, udbryder den høje og elegant sortklædte Olga Kusnetsova, som var det et virkeligt morsomt spørgsmål, jeg der fik stillet.

Så retter hun sit svar til noget, der passer bedre til hendes position: »Det er en udfordring for alle«, siger hun blødt.