Afsløring: Sådan blev et af verdens fattigste lande udplyndret af præsidenten

Tilbage stod at betale den congolesiske stat for deltagelsen, hvilket er almindelig praksis. I december 2015 og få måneder efter overførte FN 48 millioner kr. til DR Congos konto i CitiBank i New York. Da congoleserne – helt efter bogen – betalte FN for leje af lokaler, lød det resterende beløb på 44 millioner kr.

