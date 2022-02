De er på alles læber: Men hvem er uighurerne egentlig?

Her bor uighurerne. Det folk, som Kina er under anklage for at forfølge og internere i lejre med det formål at nedbryde deres kultur. Det kinesiske kommunistparti siger, at der er tale om bekæmpelse af islamisk ekstremisme, og at lejrene er uddannelsescentre. Men vestlige medier, menneskerettighedsorganisationer og aktivister har igen og igen fremlagt eksempler på brud på fundamentale menneskerettigheder. Særligt siden 2017 har regeringen brugt internering af uighurer som metode, skriver blandt andre The New York Times, ABC og BBC, mens en lang række ngo’er såsom Amnesty vurderer, at over en million uighurer og andre etniske mindretal har været i lejre. Andre sætter tallet til op mod to millioner med det forbehold, at nogle har været i en lejr i under en måned, andre i flere år. Historier om tortur og overvågning af uighurer er utallige.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her