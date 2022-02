»Om Putin vil angribe? Nej. Han er skør, men han er ikke SÅ skør!«

De færreste ukrainere tror tilsyneladende på, at Rusland vil invadere deres land. Og så alligevel. Alle, vi taler med i Kijev og ved en mulig frontlinje på grænsen til Hviderusland, tilføjer et: ’men’... Men man ved aldrig helt med ham der Putin. På en måde er det her historien om dette ’men’.