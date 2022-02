Vores brugte tøj ligger og forurener Chiles ørken

Den afdankede selskabssko har nok en mage, men den bliver svær at finde mellem de 40 tons brugte sko og tøjstykker, som ulovligt er dumpet på et øde sted, 12 kilometer uden for kommunen Alto Hospicio i det nordlige Chile. De lokale kalder stedet for tøjkirkegården, og den er ikke den eneste af sin slags. Europas og USA’s enorme forbrug af billigt tøj fylder 300 hektarer forskellige steder i Atacama, anslår de lokale miljømyndigheder. Bogstaveligt talt bjerge af brugt tøj, der ikke kan nedbrydes og dermed forurener, fordi det meste er lavet af polyester og nylon.





