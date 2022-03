20 døgn i Mariupol: Til at begynde med kunne jeg ikke forstå, hvorfor byen faldt fra hinanden så hurtigt. Nu ved jeg hvorfor

Vi havde dokumenteret de russiske soldaters belejring af den ukrainske by Mariupol gennem mere end to uger, og vi var de eneste journalister fra udenlandske medier tilbage i byen. Vi var inde på hospitalet for at lave reportage, da bevæbnede mænd begyndte at gennemsøge gangene. Kirurgerne gav os hvide operationsdragter, som vi kunne tage på og bruge som camouflage.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her