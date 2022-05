Forældre og øjenvidner kritiserer politiets ageren under skoleskyderi

Hvorfor tog det så lang tid for politiet at gribe ind og stoppe gerningsmanden? Det er et af de ubehagelige spørgsmål, som bliver gentaget, mens diskussionen om retten til at bære våben blusser op igen i dagene efter det seneste skoleskyderi Uvalde i delstaten Texas, hvor en 18-årig gerningsmand skød og dræbte 19 forsvarsløse børn og to voksne. Flere af børnene var kun 10 år, og det var sidste uge før skolens sommerferie.

Den grumme virkelighed er, at skoler og politi i USA forbereder sig på, hvad de skal gøre under et skoleskyderi, fordi det er så almindeligt. Der er såkaldte active shooter drills, som er lockdown-øvelser over hele landet – lidt ligesom en brandøvelse. Vi er 21 uger inde i 2022, og der har allerede været 27 skoleskyderier i landet.