Evakuerede afghanere dropper Danmark og masseudvandrer. Minister ønsker »held og lykke«

Der er tolke, der har sat livet på spil sammen med danske og andre vestlige soldater. Der er læger og journalister og mange andre samt deres nærmeste familier. Der er to jordemødre, hvilket er ekstra godt, for der vil være højgravide kvinder om bord på flyet, som skal afgå tirsdag morgen mod den amerikanske hovedstad, Washington, D.C. På hotellets gange står børn med mundbind og store øjne og kigger på, at deres liv rives op med rode. For anden gang på under et år. Men denne gang under rolige forhold.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her