Midt i Trumps kaos er demokraterne pludselig blevet favoritter til at genvinde Senatet

FBI-ransagningen og en mulig sigtelse mod ekspræsident Donald Trump ser ud til at have fyret endnu mere op under både basen i Det Republikanske Parti og de mest dedikerede og konspiratoriske kernevælgere. Men det har en konsekvens: Forud for valget til Senatet i november begynder vælgerne i de såkaldte svingstater at hælde mere og mere demokratisk, skriver USA-korrespondent Philip Flores i denne analyse.