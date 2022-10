Selv USA's måske mest rummelige by har fået nok – nu sender El Paso også busser med migranter til New York og Chicago

De republikanske politikere i Florida og Texas har de seneste uger sat tusindvis af nyankomne migranter på busser mod New York, Chicago og Washington, D.C., åbenlyst for at score billige politiske point. Men selv det rummelige, demokratiske styre i grænsebyen El Paso har opgivet at håndtere den voldsomme strøm af migranter og flygtninge, og spørgsmålet er, om det er helt urimeligt at lade det nordøstlige USA opleve lidt af det kaos, der hersker?