»I en periode i verdenshistorien troede Vesten, at jeres værdier var universelle, og at I kunne være verdens lærer og overdommer. Det var en periode med ekstrem selvtillid, men det var hybris at tro, at civilisationen havde nået sin afslutning. Den multipolære verden vil være kendetegnet ved flere forskellige værdisæt, ikke kun det vestlige«, siger 68-årige George Yeo i et interview med Politiken.

