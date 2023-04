Det russiske parlament har vedtaget en lov, der fuldstændig ændrer landets system for at mobilisere soldater.

Fra nu af vil de mænd, der er egnet til militærtjeneste, herunder reservister, modtage deres indkaldelse til militæret i det, der bedst kan sammenlignes med e-Boks i Danmark: den statslige portal Gosuslugi. Alternativt vil indkaldelserne blive sendt via militærets elektroniske register.

Et 80 sider langt lovforslag om ændringer af syv eksisterende love blev offentliggjort, blot halvanden time før det skulle førstebehandles, og derefter vedtaget af begge parlamentets kamre på kun to dage. Et lovforslag, som præsident Putin underskrev fredag aften.

Tidligere var det russiske system for mobilisering baseret på papirdokumenter, som hvervekontorerne ligger inde med. Indkaldelser blev overrakt personligt, og der skulle kvitteres for modtagelsen med en underskrift. De, der ikke havde skrevet under, kunne ikke straffes.

Den blev udarbejdet for at lukke ethvert tænkeligt smuthul Ilja Shablinski, russisk juraprofessor

Man har også benyttet sig af andre metoder. Under den første mobiliseringsbølge i efteråret 2022 var det almindeligt, at man blev bedt om at møde op for at bekræfte sine registreringsoplysninger eller indkaldt til en lægeundersøgelse.

De, der skrev under på den form for indkaldelse, men undlod at melde sig på et hvervekontor, kunne få en bøde på op til 250 kroner.

De, der underskrev en direkte indkaldelse til militær tjeneste, men undlod at møde op, risikerede op til to års fængsel.

Fra nu af er der ikke brug for at bevise, at en indkaldelse er overrakt. Enhver form for indkaldelse betragtes nu som afleveret, så snart den lander i den indkaldtes mailboks på den statslige digitale portal.

Elektronisk register

Den nye lov baner også vej for et elektronisk militært register, hvor alle data om mænd, der er egnet til tjeneste, opbevares. Det drejer sig om adresse, telefonnumre og helbredsoplysninger fra sundhedsvæsnet.

Dette register kommer også til at rumme alle de indkaldelser, der er udsendt. Når loven træder i kraft, vil der således være tre metoder til at indkalde folk: det papirbaserede system, den elektroniske statslige portal og det elektroniske militærregister. Det militære register vil ikke engang udsende en notifikation – det er op til folk selv at tjekke.

Det militære register vil ifølge de russiske myndigheder være klar til brug til efteråret.