Tropeøen med et af Anden Verdenskrigs blodigste slag er blevet centrum for det 21. århundredes stormagtsdyst

Fem drenge glemmer fodbolden og stirrer mod den blå himmel, da en kæmpe Osprey – halvt helikopter, halvt fly – tordner over dem i lav højde. Militære luftfartøjer er nu ellers ikke et særsyn i skolegården. Den støvede boldbane ligger klemt op ad grænsehegnet til Futenma Airbase, en af USA’s vigtigste forposter mod Kina. Men Osprey’ens evne til at lette lodret, for så at vippe sine 12 meter store tiltrotorer og blæse ud over Det Østkinesiske Hav, giver alligevel et sug i maven.

Selv børnene på Okinawaøerne ved, at leg hurtigt kan blive alvor. Hovedøen, som er lidt mindre end Fyn, ligger som en strategisk smørklat mellem Kina, Taiwan, Japan og adgangen til det endeløse Stillehav. Hvis man tegner en streg mellem de fire punkter, vil man inde i firkanten finde mange af nøglerne til at forstå det 21. århundrede.