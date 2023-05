Ingen i Tyrkiet tør tage denne suveræne herskers fald for givet

Recep Tayyip Erdogan plejer ikke at tage fejl af en god fotomulighed. Men en dag i februar svigtede hans politiske instinkt ved en lille drengs hospitalsseng i det sydlige Tyrkiet.

Det var øjeblikket, hvor landsfaderen mødte et af sin nations uheldsramte børn efter det voldsomme jordskælv i grænselandet til Syrien. Men præsidenten var presset. Drengen var presset. Præsidenten med høj slipseknude og sit tilknappede udtryk. Drengen i pyjamas. Erdogan gjorde, hvad han skulle – forsøgte at ae drengen på kinden, mens pressefotografer knipsede. Men drengen kiggede ikke opmuntret, men angst på sin fine gæst, som tydeligt havde tankerne et andet sted.