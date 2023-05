Bombe kan ramme Grønlands økonomi: Risikerer erstatningskrav på 15 milliarder kroner fra mineselskab

En strid mellem Grønland og det australske mineselskab Energy Transition Minerals risikerer at blive en bombe under Grønlands økonomi, der kan påføre de omkring 57.000 indbyggere i landet en gigantisk milliardregning.

Striden handler om, at Naalakkersuisut, som er den grønlandske regering, af sundheds- og miljømæssige årsager har stoppet et stort anlagt mineprojekt ved et bjergplateau i det sydlige Grønland ved navn Kvanefjeld eller Kuannersuit på grønlandsk. Selskabet bag projektet, Energy Transition Minerals, mener, at beslutningen om et stop er et brud på gældende regler.