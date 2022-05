Lækkede fotos og dokumenter afslører overgreb på muslimer: »Det her flår Beijings propagandaforsøg fuldstændig fra hinanden«

Hendes forbrydelse: 15. august 2015 var hun blevet observeret iført en såkaldt jilbab – en løs beklædning, som dækker hele kroppen samt håret, plus et slør, som dækkede GT’s ansigt. Det var udtryk for ’religiøs ekstremisme’, mente myndighederne, og derfor blev hun interneret i genopdragelseslejren og senere idømt den langvarige fængselsstraf.

