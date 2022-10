USA's dramatiske midtvejsvalg: Otte opgør kan i særlig grad påvirke amerikansk politik

Arizona er det gamle vilde vesten, hvor man som politiker både skal kunne rumme pas-dig-selv-liberalisme, frontier-nostalgi, moderne universitetsbyer og en stor latino-befolkning, og fra at have været overvejende konservativ, er Arizona blevet en svingstat. Den tidligere Nasa-astronaut Mark Kelly er delstatens nuværende demokratiske senator, Blake Masters er udfordreren. Deres opgør bliver en tryktest af den rene Trump-linje. Masters er mere liberalist end konservativ. Han er støttet af den mystiske tech-milliardær Peter Thiel og kombinerer hård udlændingeretorik og en mistro til systemet – alt fra politiet til militæret, storkapitalen og domstolene – med en usædvanligt stor begejstring for kryptovaluta.