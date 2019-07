Dansk observatorium hjalp til ved månelandingen i 1969: Vi kan være glade for, astronauterne var nogle skovsvin

Mandag aften tog Politiken til Brorfelde Observatorium i midten af de sjællandske alper for med Danmarks største teleskop at zoome ind på det sted, hvor Neil Armstrong og Buzz Aldrin landede på Månen for præcis 50 år siden og blev de første, der satte spor på et fremmed himmellegeme. Brorfelde Observatorium havde en aktie i ’Apollo 11’-missionen. Data fra et af teleskoperne brugte Nasa til at beregne den bedste og mest præcise rute til Månen.