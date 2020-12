RNA-vaccinerne kommer: Velkommen til et kæmpe gennembrud i vaccinens 224 år lange historie

Tre lande har nødautoriseret rna-vaccinen fra Pfizer og BioNTech og i nat forventedes det, at USA ville følge trop. Verdenshistoriens hurtigst udviklede vaccine kan nu for alvor rulles ud, og danske eksperter kalder det et kæmpe gennembrud og et paradigmeskifte i vaccinernes 224 år lange historie. Danskerne kan med stor sandsynlighed blive vaccineret fra nytår.