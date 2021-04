Flagermuskvinden vidste godt, at der ville komme en livstruende pandemi

Vi er trådt ind i pandemiernes tidsalder, og det er sket, fordi vi har tæmmet den vilde natur. Det gør det nemmere og mere sandsynligt, at mikrober som virus og bakterier springer fra deres naturlige værter som flagermus og svin og over på os, skriver Tor Nørretranders i sin nye bog, ’Karma Corona’. Det er tid til at tæmme tamheden og tillade det vilde at vokse op på ny, hvis vi vil undgå pandemier i fremtiden, mener forfatteren.