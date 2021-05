En nat i sommerhuset listede han sig ud med laptoppen. Det var første gang det lykkedes at producere ilt på Mars

I et hus på en villavej nord for København har planetforsker Morten Bo Madsen lavet et gammelt børneværelse om til et virtuelt kontrolcenter, hvor han er i direkte kontakt med Mars-roveren ’Perseverance’, som lige nu er på jagt efter livstegn på den røde planet. Politiken blev inviteret på besøg en onsdag eftermiddag.