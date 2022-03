Professor: Hvis det medicinske gennembrud viser sig at virke på mennesker, kan det måle sig med opdagelsen af penicillin

Et dansk forskerhold med den verdenskendte svenske professor Lars Edvinsson i spidsen har fået et stort gennembrud. Det er lykkedes dem at udvikle et lægemiddel, som kan frelse rotter og hunde for en livstruende og invaliderende hjerneblødning. De vil nu teste det på mennesker med akut opståede hjernehindeblødninger med start i næste uge. En del af reportagen skal være et besøg i forskerparken i Glostrup, hvor vi dels skal se, hvordan man giver en rotte en hjerneblødning, og dels en test af rottens hukommelse og motorik, når den skal balancere på en rullende pæl. EKSTRA OPGAVE: Det ville være fedt, hvis den samme fotograf kunne tage portræt- og stemningsbilleder fra neurointensiv på Rigshospitalet, hvor jeg har været på besøg og snakket med en professor i neuroanæstesi, Kirsten Møller, som det også ville være oplagt at fotografere. Jeg kontakter hende og hører hvornår hun kan stille op til fotografering.