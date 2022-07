Dansk mekaniker har et hemmeligt supervåben mod de sylespidse flintesten

Det var forårsklassikeren Milano-San Remo, hvor den slovenske cykelrytter Matej Mohoric fra Team Bahrain Victorious satte alle favoritterne på den afsluttende nedkørsel kort før mål med en hårrejsende fart. Han var ved at styrte to gange, men det lykkedes ham at holde de store favoritter Mathieu Van der Poel, Michael Matthews, Wout Van Aert, Mads Pedersen, Søren Kragh Andersen og favoritten til at vinde Tour de France i år Tadej Pogacar bag sig, og han slog dem med sølle 2 sekunder på målstregen.