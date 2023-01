Klaus Pontoppidan har givet dette billede, som James Webb-teleskopet har fotograferet, titlen 'Protostjernen. Han skriver om det: »Hvis jeg nu sagde, at du kunne se skabelsen? Ikke vores egen, men måske nogen andres? En helt ny stjerne, gemt i en kosmisk støvbold – som en sommerfugl i en puppe. Den er usynlig for menneskelige øjne, men skinner i varmestråling, der kun kan ses fra rummets kulde. I midten ses et lille mørkt bånd. Her begynder en ny historie. Et nyt solsystem, som vil bestå i milliarder af år, lang tid efter, at vi er væk. Gentaget gang på gang. En drøm, der bliver til virkelighed«.