Den 80-årige professor Kjeld Møllgård, som tidligere var rektor på Københavns Universitet, har set noget i sit mikroskop, som ingen har set før. Han har fundet ud af, at hjernen bærer på en ekstra fjerde hjernehinde, som dels spiller en vigtig rolle for hjernens immunforsvar og dels for opvasken af vores hjerne, mens vi sover.