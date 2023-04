32-årige Rikke Barfoed har anoreksi: »Jeg må indrømme, at jeg aldrig nogensinde har skænket bakterierne i mine tarme en tanke«

Rikke Barfoed, som har deltaget i et opsigtsvækkende forsøg, håber, at resultaterne på sigt kan hjælpe unge mennesker med spiseforstyrrelse til ikke at få den samme skæbne som hende selv.