Stort gennembrud: Mennesker bærer på en livreddende bjørnefaktor inde i kroppen

Naturen rummer mange uløste mysterier, og et af dem er, hvordan bjørne i forbindelse med deres vinterhi bærer sig ad med ikke at få blodpropper, når de ligger helt stille og sover i fire til syv måneder, hvor blodet med kun ti pulsslag i minuttet flyder ganske langsomt gennem årerne uden at størkne.

Det mysterium har et internationalt forskerhold med danske forskere i spidsen nu løst. De har opdaget, at blodpladerne, som kan få blodet til at størkne, forandrer sig hos bjørnene, når de kryber ind i deres hule i det sene efterår og sover frem til det spirende forår.