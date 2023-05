Dansk forskerhold har fundet en effektiv CO2-støvsuger

Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det er det ordsprog, man umiddelbart sidder tilbage med, når man lægger øre til et nyt forskningsgennembrud med geolog og professor Minik Rosing fra Københavns Universitet i spidsen.

For han og hans forskerhold har opdaget, at de sten og klipper, der bliver knust og stødt til et meget finkornet materiale under den kilometertykke indlandsis i Grønland og med smeltevandet bliver skyllet ud i vandløb, søer og fjorde, kan bruges dels til at få et større udbytte af afgrøder og dels til at støvsuge atmosfæren for CO 2 på en mark i Vojens.