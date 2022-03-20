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Посмотрите на жуткие фотографии, которые хочет скрыть Путин.

Микаэль Ярлнер
20. marts 2022
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  • Украинские добровольцы выносят раненную беременную женщину из больницы в Мариуполе. 9 марта.

Комментарий. Долг Политикена - показать ту реальность, которая существует во время войны в Украине. Мы показываем фотографии не просто для того, чтобы шокировать, мы отобрали здесь ряд фотографий, которые могут стать документальными свидетельствами ужасов войны. Мы вводим новый способ просмотра фотографий, при котором читатель может сам решать, открывать ли жестокие фото.

То, что мы вам сейчас покажем, - это страшные фото. Так выглядит война. Убитые, изувеченные, тяжелораненые. Война в Украине во всей своей жути. Но именно такие фотографии президент России Путин не хочет показывать. Они документально подтверждают человеческие жертвы на той войне, за которую он несёт прямую ответственность.

Для Владимира Путина и его режима удобнее всего заменять агрессивные слова, связанные с разрушениями, такие как «война», «вторжение», на нейтральные понятия типа «специальная военная операция». Они звучат более стерильно, более ограниченно и тем самым уменьшают ответственность. Такие фотографии разрушают иллюзию.

Sergey Bobok/Ritzau Scanpix
Foto: Sergey Bobok/Ritzau Scanpix

Разрушения после ракетного обстрела в Харькове. 7 марта.

Oleksandr Lapshyn/Ritzau Scanpix
Foto: Oleksandr Lapshyn/Ritzau Scanpix

Разрушенный в результате ракетного обстрела жилой дом в Харькове. 7 марта.

На них неприятно смотреть, многим не понравится то, что мы делаем. Но пока мы в основном показываем фотографии разрушенных домов, сожжённых машин или беженцев, мы способствуем созданию искажённой картины ужаса войны. Способствуем созданию картины, в которой ущерб - и ответственность - сводятся, не взирая ни на что, к более-менее материальным вещам или людям, которые вынуждены бежать, но всё же живы. Изображения смерти и ужаса разрушают это более стерильное впечатление, хотя и несчастные беженцы, разумеется, глубоко трогают большинство.

Aris Messinis/Ritzau Scanpix
Foto: Aris Messinis/Ritzau Scanpix

Женщине помогают перейти через разрушенный мост при эвакуации из Ирпеня, расположенного к северо-западу от Киева. 5 марта.

Daphne Rousseau/Ritzau Scanpix
Foto: Daphne Rousseau/Ritzau Scanpix

Тела людей, которые пытались бежать из Ирпеня, к северо-западу от Киева. 6 марта.

Voldsomt indhold

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Dimitar Dilkoff/Ritzau Scanpix
Foto: Dimitar Dilkoff/Ritzau Scanpix

Полицейский осматривает тела погибших в результате ракетного обстрела в Киеве. 2 марта.

Voldsomt indhold

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Aris Messinis/Ritzau Scanpix
Foto: Aris Messinis/Ritzau Scanpix

Тела гражданских в парке в Ирпене, к северо-западу от Киева. 10 марта.

Распространите эти фотографии.

Фотографии, подобные тем, что мы показываем здесь, затрудняют в общем и целом для президента России уход от ужасающих последствий его деяний и от ответственности за жуткие смерти и жуткие увечья.

Именно поэтому он не хочет, чтобы его собственное российское население их увидело. Представьте себе, что бы россияне подумали о своём лидере и его жестоком режиме, если бы они действительно увидели его кровавую сущность. Представьте себе, что бы они сказали, почувствовали и заметили, если бы они не находились под всё возрастающим гнетом цензуры и закрытия СМИ, которое вынудило многих журналистов уехать из страха перед постоянно растущим преследованием тех, чья работа - говорить правду.

Поэтому по мере сил распространяйте эти фотографии на восток… пусть их увидят россияне.


Aris Messinis/Ritzau Scanpix
Foto: Aris Messinis/Ritzau Scanpix

Люди выносят свои пожитки из дома, загоревшегося в результате ракетного обстрела. 4 марта.

Aris Messinis/Ritzau Scanpix
Foto: Aris Messinis/Ritzau Scanpix

Полицейские убирают тела погибших в результате ракетного обстрела в Киеве. 2 марта.

Voldsomt indhold

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Sergey Bobok/Ritzau Scanpix
Foto: Sergey Bobok/Ritzau Scanpix

Погибший солдат рядом с военной машиной в лесу под Харьковом. 7 марта.


Пусть они увидят правду, которая кроется за стерилизованной игрой слов их лидера. Пусть они увидят и поймут цену, которую приходится платить за непротивление режиму. Цену, которую платят тысячи их собственных, зачастую находящихся в полном неведении, молодых солдат и их семей. И цену, которую сейчас платят тысячи украинцев.

У таких фотографий есть ещё одна миссия: они мешают уйти от свидетельств того, что давно уже превратилось в длинную череду военных преступлений, и что однажды может использоваться против российских властей в качестве доказательств на процессе, где их будут судить как военных преступников. Показывая документы, мы удерживаем их в коллективной памяти. Поэтому было бы безответственно их не показать.

Хотя это и причиняет боль.

Voldsomt indhold

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Aris Messinis/Ritzau Scanpix
Foto: Aris Messinis/Ritzau Scanpix

Жители проходят мимо тела погибшего русского солдата во время эвакуации из Ирпеня. 10 марта.

Voldsomt indhold

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Sergey Bobok/Ritzau Scanpix
Foto: Sergey Bobok/Ritzau Scanpix

Убитые русские солдаты лежат рядом со школой, которая была разрушена во время обстрела. Недалеко от Харькова. 28 февраля.

Voldsomt indhold

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Sergey Bobok/Ritzau Scanpix
Foto: Sergey Bobok/Ritzau Scanpix

Тело погибшего в результате обстрела Харькова. 6 марта.

Sergey Bobok/Ritzau Scanpix
Foto: Sergey Bobok/Ritzau Scanpix

Житель идёт мимо зданий, разрушенных в результате ракетного обстрела Харькова. 7 марта.


Bulent Kilic/Ritzau Scanpix
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