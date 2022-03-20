Распространите эти фотографии.

Фотографии, подобные тем, что мы показываем здесь, затрудняют в общем и целом для президента России уход от ужасающих последствий его деяний и от ответственности за жуткие смерти и жуткие увечья.

Именно поэтому он не хочет, чтобы его собственное российское население их увидело. Представьте себе, что бы россияне подумали о своём лидере и его жестоком режиме, если бы они действительно увидели его кровавую сущность. Представьте себе, что бы они сказали, почувствовали и заметили, если бы они не находились под всё возрастающим гнетом цензуры и закрытия СМИ, которое вынудило многих журналистов уехать из страха перед постоянно растущим преследованием тех, чья работа - говорить правду.

Поэтому по мере сил распространяйте эти фотографии на восток… пусть их увидят россияне.



