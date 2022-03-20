Посмотрите на жуткие фотографии, которые хочет скрыть Путин.
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Украинские добровольцы выносят раненную беременную женщину из больницы в Мариуполе. 9 марта.
Комментарий. Долг Политикена - показать ту реальность, которая существует во время войны в Украине. Мы показываем фотографии не просто для того, чтобы шокировать, мы отобрали здесь ряд фотографий, которые могут стать документальными свидетельствами ужасов войны. Мы вводим новый способ просмотра фотографий, при котором читатель может сам решать, открывать ли жестокие фото.
То, что мы вам сейчас покажем, - это страшные фото. Так выглядит война. Убитые, изувеченные, тяжелораненые. Война в Украине во всей своей жути. Но именно такие фотографии президент России Путин не хочет показывать. Они документально подтверждают человеческие жертвы на той войне, за которую он несёт прямую ответственность.
Для Владимира Путина и его режима удобнее всего заменять агрессивные слова, связанные с разрушениями, такие как «война», «вторжение», на нейтральные понятия типа «специальная военная операция». Они звучат более стерильно, более ограниченно и тем самым уменьшают ответственность. Такие фотографии разрушают иллюзию.