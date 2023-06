Michael Jarlner: Vladimir Putin er blevet ydmyget

Var det så det? Spørgsmålet blev gentaget i det uendelige, efterhånden som verden forsøgte at begribe, hvad der egentlig lige skete i Rusland i denne weekend.

Hvad var det reelt, den brutale chef for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigosjin, ville opnå, da han sammen med nogle tusinde af sine lejesoldater forlod slagmarken i Ukraine for hen over fredagen og lørdagen at rykke ind i et par sydrussiske byer og dernæst sætte kurs mod Moskva?