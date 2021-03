Chauffører hos Nemlig.com taler ud: »Det er moderne slaveri, og det er os chauffører, der betaler prisen«

Landets største online supermarked Nemlig.com er blevet brugt af flere danskere end nogensinde før under coronapandemien og rundede for først gang to milliarder i omsætning sidste år. Men den smarte måde at få leveret varer til døren kommer med en pris, og det er chaufførerne, der betaler den. Det mener en række nuværende og tidligere chauffører hos Nemlig.com, som Politiken har talt med.