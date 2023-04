Jurist og tidligere embedsmand Lisbeth Fog lever med skizofreni, bor på psykiatrisk bosted og beretter om beboeres uværdige liv

Stemmer kan tage magten fra Lisbeth Fog og overbevise hende om, at hun skader andre. Slår mennesker ihjel, psykisk og fysisk. Samtidig kæmper hun for, at beboerne på Thorupgården får et bedre liv.

