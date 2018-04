Stjernefotografens sorte sol: Tusinder af fugle. Én bevægelse. Og så pludselig ...

or nylig holdt jeg foredrag på Færøerne om verdensmålene, FN’s 17 bæredygtighedsmål, for en stor forsamling mennesker fra Landsstyret og centraladministrationen. Efter foredraget talte jeg blandt andre med én af centraladministrationens øverste ledere.

Vi talte om verdensmålene, og den pågældende sagde: »Du kan ikke sælge verdensmålene ved at appellere til, at mennesker skal være med til at redde Jorden«. Jeg blev overrasket over, at denne person i virkeligheden kun havde et skuldertræk tilovers for den solidaritet, som verden har så meget behov for. Vi møder også holdningen hos danske og færøske politiske partier.

Alle mennesker er ét hundrede procent afhængig af Jorden! Alt på Jorden er forbundet. Jeg kan kun leve, hvis der er ren luft, rent vand, fødevarer med mere. Mine børn og børnebørn skal leve på den samme Jord. Og de er – som jeg – fuldstændig afhængige af Jorden.

Vi har efterhånden en betydelig viden om, hvordan meget verden hænger sammen. På nogle områder begrænset og skrøbelig viden, men dog tilstrækkelig viden og intuition til at vide, hvad der er helt galt og helt forkert. Jeg siger ikke, at det er enkelt og entydigt, men på flere og flere områder ved vi meget om sammenhænge. Dette er en viden, som mange tager alvorligt. Men, og det er vigtigt: Der er også mange, der kun har et skuldertræk tilovers for den slags naive formuleringer.