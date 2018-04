Dansk billedserie vinder i World Press Photo: Disse drenge drømmer om noget, ingen andre drømmer om

De drømmer. Om noget, som ingen andre drømmer om:

De drømmer om at stå helt alene – uden at kunne søge tilflugt – foran en indædt rasende tyr.

Jorge, Emilio, Quique og Daniel fra den sydspanske by Almería er mellem 12 og 16 år. Flere gange om ugen går de til træning på den lokale tyrefægterskole – og når træningen er slut, fortsætter de med at øve sig på de klassiske positurer ude i byens gader.

Sidste år fulgte den danske fotograf Nikolai Linares drengene i reportagen ’The Boys and the Bulls’ – og hans ni billeder derfra har nu fået en 3. pris i verdens mest prestigefulde fotokonkurrence World Press Photo.

Foto: Nikolai Linares Manuel Ruiz var professionel tyrefægter i 17 år og underviser drengene i Almería. »Vi kan allerede i en tidlig alder se, at der er enkelte, der har noget specielt. Men meget kan ændre sig i den alder. Der skal kæmpes, hvis det skal lykkes«. Der er cirka 500 børn og unge, der går til tyrefægtning i Andalusien. Og kun omkring hvert fjerde år bliver der udklækket en tyrefægter, der kan leve af det.

Foto: Nikolai Linares Kulturen omkring tyrefægtning er presset i disse år. Men selv om tyrefægtningens popularitet har været dalende, så modtager tyrefægterskolerne stadig nye elever. En af de byer, der oplever, at der findes en kommende generation af tyrefægtere, er byen Almería i Sydspanien, som har 10 drenge i 12-årsalderen, der bruger flere af ugens dage på træning i Almerás arena.

Foto: Nikolai Linares Tre af klubbens 16-årige drenge er blevet inviteret på en tyreavlergård for at træne med tyre på ét år. Det er en mulighed for de unge at vise sig frem og prøve deres teknik og stil af i virkeligheden. Men det er lige så vigtigt for tyreavleren, der kan få et praj om hvilke af tyrene, der er værd at arbejde videre med.

Billederne deltog i kategorien ’Sport, fotoserier’. Og de er blevet valgt blandt tusindevis. I alt har mere end 4.000 fotografer fra 125 lande sendt over 70.000 fotografier ind til konkurrencen.

Foto: Nikolai Linares I slutningen af hver træning får de yngste drenge lov til at lege. Alle deres heltes signatur-bevægelser bliver prøvet af og flere gange får 'tyren' ram på tyrefægteren. Drengene drømmer om en dag at have deres navn øverst på plakaten og modtage den ultimative hyldest - at blive båret på skuldrene af folket ud igennem porten ved et af de største løb i Madrid.

Foto: Nikolai Linares Klokken er 20.30, og to af klubbens drenge øver videre i den gade hvor de bor. I morgen skal de i skole.

Det er første gang i flere år, at der er en dansk vinder med i World Press Photo. I 2015 vandt Mads Nissen den fineste pris af alle, hovedprisen ’World Press Photo of the Year’ med sit portræt af to elskende mænd i Sankt Petersborg. Og tidligere har fotografer som Marie Hald, Jacob Ehrbahn, Lærke Posselt, Søren Bidstrup, Miriam Dalsgaard, David Høgsholt, Joachim Ladefoged, Jan Dagø og – adskillige gange – Jan Grarup været nede og hente forskellige priser med hjem fra den store galla-uddeling i Amsterdam.

Foto: Nikolai Linares/Scanpix Denmark Fotograf Nikolai Linares

Nikolaj Linares er uddannet fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole i 2012. Han har siden – bortset fra et par enkelte år som fotolærer og vikarierende fotograf på Berlingske/BT/Scanpix været freelancer. Og faktisk er det ikke første gang, at han vinder en stor en international pris for en af sine sportsreportager: Sidste år i London kunne han gå fra scenen under uddelingen i Sony World Photography-konkurrencen med en førstepræmie for serien 'Second best' – en række portrætter af sølvmedaljevindere efter de har tabt finalen ved de sjællandske boksemesterskaber.

Billedserien om tyrefægterdrengene, der første gang blev vist i Berlingske Tidende i april sidste år, har i øvrigt også høstet anerkendelse herhjemme: I den største danske konkurrence for pressefotografier, Årets Pressefoto, vandt den for nylig førsteprisen i kategorien Sport, Reportage.

Foto: Nikolai Linares Tyrefægtning kategoriseres som en kunstform, hvor alt skal gøres flottest, farligst og renest muligt. På grund af denne betegnelse, og fordi kulturen har eksisteret i flere hundrede år, er den i dag beskyttet som kulturarv. Flere vil have tyrefægtning bandlyst, men tyrefægtermiljøet siger selv, at fordømmelsen skyldes uvidenhed. De færreste ved, forklarer de, at racen Torro Bravo, som er den der bruges til tyrefægtning, er en opdrættet race, der kun bruges til dette. Den egner sig ikke til andet, da den er sky og aggressiv, kræver mere plads og har mindre kød på kroppen end kødkvæg.

Foto: Nikolai Linares »Hvordan er det man giver hjertemassage?,« råber Emilio, mens Quique prøver at spille så død som muligt. Han blev ramt af 'fake-tyren' på hjul og hans venner har nu båret ham ud af arenaen. Efter nogle skub i brystet vågner han op igen. Kun få gange overlever tyren sin kamp i arenaen. Det sker kun, hvis den kæmper lige så smukt og heroisk som dens modstander. I så fald vil publikum kræve den benådet, og tyren vil derefter komme tilbage til sin gård, hvor der venter den et liv som 'præmiestud', der kun skal sørge for at bedække så mange køer som muligt. Den kommer aldrig i en ring igen.

Ude i gaden bruger Emilio på 12 år og to venner en hættetrøje som kappe, mens de svinger omkring og undgår at blive stanget af hinanden. De siger, at de godt ved, at døden er en del af deres passion. De drømmer.

Foto: Nikolai Linares »Jeg startede til tyrefægtning, da jeg var seks år og det fylder meget i mit liv«, siger Emilio. »Mine forældre håber, at jeg ikke bliver tyrefægter, men det er jeg ligeglad med«.

